La dolce vita al Bagno Ettore Lido internazionale per vocazione

L’estate al Bagno Ettore di Riccione, la spiaggia 68, è già esplosa. Tra gli ombrelloni, italiani e stranieri alternano bagni in mare e in piscina. Al timone dello stabilimento balneare Barbara e Sonia Luzi con la supervisione del padre Ulderico, tutti fieri della storia che risale al 1885.

"Il pioniere è stato il bisnonno Giuseppe Angelini - raccontano le pronipoti-, tra i primi ad installare in spiaggia le tende, corredandole di sedie e l’occorrente per l’elioterapia. Allora tra i bagnanti c’erano anche conti e baroni che a Riccione avevano le ville. La concessione è poi stata divisa tra i figli e una parte è andata a nonno Ettore che a sua volta l’ha lasciata a nostra mamma Carla Angelini, finché alla sua prematura scomparsa nostro padre, aero-soccorritore del’aeronautica, ha pensato di dare continuità all’attività". E’ una storia che affascina i bagnanti, che qui possono godere del relax col risveglio muscolare, animazione, baby club e scuola di nuoto.

Entusiasti Albert, Allart e René Trost. "Siamo di Rotterdam, veniamo a Riccione da 45 anni. Di questa città amiamo tutto, la vita da spiaggia, il cibo, le persone e anche lo shopping". Ogni loro desiderio è esaudito dall’ormai amico bagnino Matteo Creati. Relax in piscina per Licia Buono: "Arrivo da Milano e da 30 anni torno sempre al Bagno 68". In pausa pranzo il salvataggio Nicola Protti, si fa una foto con una giovane coppia: Giorgia Ghidini, mantovana, e Samuele Soldo, bresciano. "Ci fermiamo solo 2 giorni, ma torneremo".

Nives Concolino