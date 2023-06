La Festa Artusiana si fa solidale Al via la kermesse dedicata al cibo

di Matteo Bondi

Si alza il sipario sul bello, il buono e, quest’anno, anche il solidale del cibo. Prende il via questa sera a Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena, la XXVII edizione della Festa Artusiana, nove giorni (fino a domenica 2 luglio) ‘conditi’ di riflessioni sulla cultura gastronomica, degustazioni guidate, show cooking, eventi culturali, spettacoli e tanto altro. Un’ottantina di eventi in tutto, a cui si aggiungono le proposte di una settantina di operatori tra ristoranti del tipico, stand di associazioni e produttori nell’area mercato. Tutto questo nel nome del concittadino più illustre, Pellegrino Artusi, il padre della cucina italiana con il suo manuale ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’ noto ai più come l’Artusi. A conferma di Forlimpopoli baricentro della cucina nazionale, la Festa si apre alle 17,30 a Casa Artusi con un convegno insieme ai massimi studiosi della cultura gastronomica sulla candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Umanità, percorso che vede il centro di cultura gastronomica della città artusiana tra i proponenti. La candidatura Unesco vuole sottolineare l’importanza della cucina per gli italiani, come ha raccontato l’Artusi nel suo celebre ricettario raccontando l’identità linguistica e gastronomica del Belpaese nei saperi regionali. Il convegno pone l’accento sui temi della biodiversità e della sostenibilità, che rappresentano i due cardini della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale.

Dalle 19,30 prende il via la Festa nelle vie e piazze del centro storico con le proposte del cibo insieme a numerose iniziative di carattere culturale. Piazzetta Berta&Rita si anima con il primo appuntamento del ciclo di serate sui formaggi proposti da Onaf (Associazione nazionale assaggiatori formaggi). Alle 20 prendono il via gli show cooking in piazza Fratti con Alberto Valentini, pasticciere di Santa Dolce Vita a Santa Sofia. Tra le novità dell’Artusiana, in via Sendi la cooperativa sociale forlivese CavaRei presenta il gin ‘Insolite Essenze’, prodotto nell’ambito di una iniziativa che vede l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. Spazio anche per i più piccoli con lo spettacolo nel fossato della Rocca del Burattinificio Mangiafuoco con ‘La fiaba del naso d’argento’ (ore 20,45), mentre nel corso della serata per le vie della cittadina animazione con Hoopnotika con ‘Che cosa cerchi?’ e Gaia Ma con ‘Hit my heart’ (info festartusiana.it).