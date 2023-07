La grande onda fra Romagna e ‘K-pop’

Francesco

Moroni

Altra settimana, altro giro di boa musicale. ‘La mia Playlist’ torna come ogni sabato per regalare cinque consigli musicali: un brano ‘vintage’, uno appena uscito, un pezzo italiano, uno straniero e uno scelto in maniera casuale. Oggi si parte con ‘Un’estate italiana’: classico di Edoardo Bennato e Gianna Nannini del 1989, diventato colonna sonora delle Notti magiche della Nazionale di calcio. Il pezzo appena uscito invece è ‘K-pop’, pubblicato ieri da una triade di superstar del panorama musicale attuale: Travis Scott, The Weekend e Bad Bunny. Il brano italiano è ‘La grande onda’ di Piotta, successo che da 21 anni viene cantato praticamente ogni estate sotto l’ombrellone, mentre come canzone dall’estero merita ‘Wild thoughts’ di DJ Khaled e Rihanna, immancabile nei cd vacanzieri. Infine, ‘Romagna Mia’, valzer intramontabile, simbolo della rinascita post alluvione. Playlist: Edoardo Bennato e Gianna Nannini, Un’estate italiana; Travis Scott, The Weeknd e Bad Bunny, K-Pop; Piotta, La grande onda; DJ Khaled e Rihanna, Wild Thoughts; Secondo Casadei, Romagna Mia.