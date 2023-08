La lunga notte del tango argentino Centinaia di ballerini a Riccione

Vortice di tango stasera a Riccione. Centinaia di ballerini e appassionati di milonga danzeranno sotto le stelle dalle 20 alle 24 in piazzale Ceccarini, per l’occasione trasformato in una sorta di pista da ballo open air. Protagonisti saranno tutti gli appassionati di tango argentino, professionisti, dilettanti e anche curiosi, comunque desiderosi di muovere i primi passi in questo ballo che sempre più fa tendenza anche in Romagna, terra del liscio. A promuovere Riccione balla il tango, milonga in piazza è l’onlus Romagna Portegna, associazione di promozione sociale dedita alla diffusione della cultura argentina in tutte le sue forme e in particolare nel ballo del tango. Una mission che la stessa associazione porta avanti da alcuni anni, organizzando pure la Romagna Portegna Marathon, altro evento dedicato al tango argentino, che in questo caso riunisce ballerini provenienti da ogni angolo del mondo, ma tutti accomunati dalla coinvolgente passione per la danza.

L’iniziativa, che già registra il sold-out, si ripeterà anche quest’anno al Palazzo del Turismo di Riccione dall’8 al 10 settembre. Questa sera intanto, a ingresso libero, senza prenotazione, prende quota Riccione balla il tango, che per turisti e residenti diventa pure spettacolo. Come spiega Fabio Evangelisti, presidente ‘Romagna Portegna Marathon’ "sono attese alcune centinaia di persone, perché nel Riminese gli appassionati sono tanti, in provincia e dintorni c’è una concentrazione di locali in cui ballare il tango, che in Italia non ha eguali. Si balla dalla Maquina Tanguera di Rivazzurra al 2 Corazones di Rimini, da Le Felloniche di Savignano sul Rubicone al Rio Grande di Igea Marina. Il tango in Romagna si pratica da oltre vent’anni, ma all’inizio era un fenomeno di nicchia, mentre adesso si è esteso tantissimo anche con l’arrivo di molti argentini e maestri di danza, che hanno poi aperto le loro scuole, conquistando pure le nuove generazioni".

Così l’associazione culturale promuove la diffusione non solo del ballo, ma anche della musica e affini, attraverso una serie di eventi. "A Riccione, dove l’iniziativa è patrocinata dal Comune, sono state invitate tante persone, anche chi non balla da anni – fanno sapere gli organizzatori – , proprio perché questo è un evento molto sociale, free, aperto a tutti, anche a chi vuole semplicemente fermarsi nel piazzale solo per ascoltare musica, veder ballare o tentare di fare i primi passi in questo tango di strada, come accade nella tradizione argentina, per esempio a Buenos Aires dove sono tantissime le occasioni di ballo estemporaneo".

Nives Concolino