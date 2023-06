La musica di Noa suona all’alba

L’ultima esibizione a Lugo è datata 1997. Dopo 26 anni, la cantante israeliana Noa sarà di nuovo in città, protagonista del concerto all’alba organizzato da ’Lugo Music Festival’, martedì 27 giugno alle 6. "Per la prima volta, dopo 3 anni, l’appuntamento torna sul monumento a Francesco Baracca – sottolinea il presidente del festival, Matteo Penazzi –. La ripresa di questa tradizione coincide con l’esibizione di un’artista di fama internazionale, nota al grande pubblico per aver interpretato la colonna sonora de ’La vita è bella’ di Roberto Benigni, composta dal premio oscar Nicola Piovani. Oltre per la voce strepitosa, Noa, è nota anche per le su battaglie per la pace e la giustizia". Concerto con ingresso a offerta libera, con il consiglio di portarsi una sedia. L’ultimo appuntamento in cartellone sarà il 1 luglio con il concerto della band francese Funkindustry.

Monia Savioli