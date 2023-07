"La musica mi fa sentire viva" Porto Recanati accoglie Levante

"Da quando ho ripreso i live sono un’altra persona e sono felice". Levante dà appuntamento a Porto Recanati (Macerata) dove oggi alle 21 farà tappa con il tour dove sta presentando il nuovo album Opera futura, arricchito da altri suoi successi. "L’assenza dai palchi – aggiunge – non mi ha fatta sentire viva appieno, per me la musica è felicità. Ho bisogno di avere attorno il pubblico e quell’eco che ritorna dagli spalti. Chi fa il mio mestiere vive di queste emozioni così forti e si sente vivo attraverso l’energia trasmessa dai live".

Levante, in ’Vivo’ ha affrontato il tema della depressione post partum dopo la nascita della figlia, quanto le è stato utile mettere nero su bianco quelle sensazioni?

"Scrivere quella situazione è stato potente. Ero nel pieno della depressione post partum quando ho preso carta e penna e ne è uscita fuori una canzone che è una preghiera. Piano piano si supera quel momento e si riprende tutto, il corpo e la testa, ma ho voluto raccontare quella fase perché sono una che parla di sé, di ciò che le capita e mi sembrava ipocrita non affrontare un tema così importante. Nel tour mi sono resa conto di che il pubblico si è appropriato di quelle parole e le canta a squarciagola".

Come riescono convivere nello stesso album ’Vivo’ e ’Leggera’ in cui il tono è completamente diverso?

"Da febbraio-marzo 2020 ho iniziato a scrivere e il disco deve leggersi come un percorso. Leggera l’ho scritta durante la gravidanza e mi sentivo così, gli ormoni mi facevano sentire leggerissima. Sono due canzoni che convivono perché fanno parte dello stesso processo, cioè la gravidanza e la nascita".

La laurea appare un traguardo lontano avendo ammesso che gli esami le mettono ansia. Cosa ha di differente sottoporsi al giudizio di un docente da quello degli spettatori in un live o con un nuovo progetto discografico?

"Non faccio nulla che non possa difendere. Sono me stessa quando scrivo un libro, le canzoni di un disco, quando compongo la musica o scrivo una colonna sonora, oppure poso per una pubblicità, allora so difendermi perché non racconto una finzione o un personaggio che non sia io. Invece durante gli esami era come se avessi avuto dentro di me un giudice che mi frenava perché mi sentivo sempre impreparata, quando il professore pronunciava il mio nome avrei voluto nascondermi, ero nel panico mentre le compagne mi spingevano a presentarmi. Sul palco non ho alcun timore, però un giorno dovrò superare quel problema e laurearmi".

’Alfonso’ è stato un tormentone. Ora quale capitolo sta vivendo della vita?

"È una parentesi molto leggera, ho trovato un equilibrio dopo la fase dura del post partum. Sono rinata, mi sento diversa, sono più a fuoco, sono tornata me stessa. È come se tutto fosse tornato al suo posto".

La scaletta di queste date estive (27 brani in tutto) si apre con Invincibile e comprende anche l’ultimo singolo Canzone d’estate uscito a fine giugno.

Lorenzo Monachesi