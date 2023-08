La musica per la mente Ultimo concerto all’alba

Con il concerto ’Mantra in the forest’, eseguito da Thea Crudi con un ensemble live, a Riccione si conclude rassegna ’Albe in controluce, concerti al sorgere del sole’.

Ai brani, riarrangiati dal violinista e compositore Federico Mecozzi, si fonde in questo caso la pratica di Odaka Yoga, eseguita da Charlotte Lazzari, uno stile innovativo che prende ispirazione dai moti del mare e delle sue onde, per risvegliare saggezza e intelligenza. Sarà un viaggio alla scoperta di se stessi. Appuntamento domani mattina alle 6 nei Bagni 8081 sul Lungomare della Libertà.

Crudi, a cosa assisteremo domani?

"A un vero e proprio concerto, intervallato da Charlotte che farà pratica yoga, accompagnata dai musicisti. Oltre a cantare, io suonerò l’armonium. Da anni sono impegnata nella divulgazione dei suoni della musica mistica che ha origine tra le montagne dell’Himalaya. Con me ci saranno i musicisti dell’ensemble, Massimo Marches, Veronica Conti, Federico Lapa e Cristian Bonato con i quali ho creato il progetto Mantra in the forest".

Cosa sottolinea?

"Una necessità molto importante di questo particolare momento storico: il mantenersi sani e curare la propria salute, perché la tecnologia, la velocizzazione del mondo, la situazione sociale alla quale siamo subordinati a livello planetario, richiede un ritorno alla radici, alla semplicità e alla spiritualità. Abbiamo quindi puntato su una musica molto evocativa, che ricorda un po’ anche le atmosfere di Ludovico Einaudi. Tra l’altro uno degli arrangiatori, oltre a Cristian Bonato, è il violinista Federico Mecozzi".

Musica , insomma, per tutti?

"Anche per persone non vicine al mondo dello yoga. Vogliamo far comprendere meglio il potenziale della musica, che ha il potere di creare armonia, rimanendo saldi nella propria pace mentale. Ci sono poi i suoni dei mantra, canti millenari che dall’Himalaya e dall’India vengono consigliati dai ricercatori. Proponiamo dunque canzoni che fanno bene all’anima e delle quali da oltre dieci anni sono divulgatrice".

E’ intanto in preparazione un disco?

"Siamo finendo di lavorare su un album che uscirà nel marzo 2024, conterrà anche il singolo Mula Mantra. E’ il quinto disco per il quale ho preso ispirazione da Battiato".

Nives Concolino