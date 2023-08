La musica scende in strada Buskers, torna la magia a Ferrara

Basta poco. Qualche luce, per illuminare la serata, una chitarra, un piccolo spiazzo ai piedi del Castello Estense o della cattedrale. La forza della tradizione, la spontaneità della musica da strada, la suggestione della storia: Ferrara è il fortino ideale per ospitare il Buskers Festival. Giunto alla sua trentaseiesima edizione, il Ferrara Buskers Festival, conosciuto in tutto il mondo, apre i battenti oggi dopo l’anteprima di ieri a Comacchio. Quest’anno sono previsti duecentocinquanta spettacoli complessivi, fino a domenica 27 agosto, ovviamente, gratuiti, in spirito busker, e senza prenotazione: si cammina e quando una performance interessa, ci si ferma e la si ammira. Nulla di più.

Certo, lo spirito busker, l’arte di strada prevede anche il famoso ‘cappello’: uno scambio che avviene tra l’artista che dona la sua performance e il pubblico che lasciando un’offerta ne riconosce il valore. Basta una rapida occhiata ai numeri, per capire la portata dell’evento: dal 1988 a oggi il Ferrara Buskers Festival è stata la casa per oltre 6400 formazioni, dando l’opportunità di lavorare a più di 3mila persone. Tra gli artisti, non si può non menzionare la performance di Lucio Dalla del 22 agosto 1989, quando suonò il suo clarinetto in piazzetta San Michele (che ora lo ricorda con una targa). Ogni anno si attende il superospite, anche se, per il 2023, l’organizzazione avrebbe fatto la scelta di non invitare alcun artista che non fosse un busker.

A esibirsi in questa nuova edizione 52 formazioni buskers con origini artistiche di differenti nazionalità, selezionate da ogni parte del mondo. Alcuni hanno fatto la storia della musica di strada e sono già conosciuti al Festival, come il duo rock polistrumentista Daiana Lou, altri sono professionisti ma alla loro prima apparizione in città, nelle strade del Festival come Der Ketze & Die Hund. Quest’anno il Paese più lontano rappresentato sarà l’Australia con le performance di Ziggy McNeill, musicista eclettico che usando un pedale loop riproduce i suoni che nascono da abilità che riesce a fare con la chitarra in fingerstyle e Jordan Mac, virtuoso e cantautore folk che si farà riconoscere per la grande abilità alla chitarra 12 corde. Sarà proprio quest’ultima a essere protagonista di molti spettacoli, tra i quali anche quello di Reuben Stone, cantante che riesce a ricreare da solo il suono di una band completa. Ma l’arte di strada non è solo musica: sono attesi anche giocolieri, acrobati, poeti, ritrattisti e funamboli. Non mancano le iniziative collaterali, dedicate all’ambiente, con laboratori per adulti e bambini, e al sociale, con esibizioni nella casa circondariale, in centri anziani e in comunità educative per minori. Gli spettacoli del Ferrara Buskers Festival® si terranno tutti i giorni dalle 20 e sarà attiva anche l’area food. Dalla mezzanotte, inoltre, il suggestivo Parco Massari ospiterà il DopoFestival, curato dall’Associazione Puedes.

