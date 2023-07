"La nostra musica cambia sempre" L’irripetibile viaggio live della Pfm

"Ogni nostra esibizione è un qualcosa fatto al momento ed è un piatto al dente, non c’è mai niente di riscaldato". Franz Di Cioccio, batteria e voce della Pfm, dà appuntamento alle 21.30 di oggi a Recanati dove in piazza Giacomo Leopardi la band sarà protagonista del concerto ’Pfm 1972–2023’, si tratta di un viaggio nella loro musica in cui è stata abbracciata anche la poesia di Fabrizio De André. L’appuntamento chiude il cartellone di Lunaria. "Un disco – spiega l’artista – può essere ascoltato quando si vuole, il concerto deve avere necessariamente qualcosa in più perché lo spettatore possa andare via satollo".

Di Cioccio, pertanto le canzoni del disco hanno un’altra dimensione nel live?

"A noi sul palco piace farci sentire come siamo e quando suoniamo amiamo improvvisare per dare vita a un qualcosa di nuovo e di unico".

Così ogni live si trasforma in un viaggio nella musica?

"Nella nostra ci sono tanti richiami. Il pubblico deve amare la musica e l’artista che riesce a mettergliela in mano cucinata in un certo modo da lasciargli l’acquolina in bocca. Si crea ogni volta un mondo nuovo di Pfm".

Come avete selezionato i pezzi da proporre nel concerto?

"Posso solo dire che gli spettatori ascolteranno quei brani che pensano di sentire e in altri casi avranno delle sorprese. Mano a mano scopriamo qual è il momento giusto per proporre una canzone e la facciamo nel modo migliore".

Poi a un certo momento la Pfm ha incontrato De André e ha dato vita a un qualcosa di unico.

"È successo un fatto fantastico, nessuno avrebbe mai creduto che potessimo fare qualcosa assieme. Lui mi aveva visto suonare diverse volte e un giorno in Sardegna gli ho fatto la proposta indecente, cioè di fare qualcosa con noi. Era una sfida per offrire un’altra chiave di lettura, lui ha capito che ciò lo avrebbe arricchito e dato nuova linfa creativa".

Oltre alla musica, cosa rimane di quei momenti?

"Uno degli esperimenti più belli fatti in Italia in cui la suggestione poetica si sposa con quella musicale senza che l’una prevalga sull’altra".

La Pfm quanti live ha fatto?

"È una parola, penso tra i 5-6.000. Abbiamo suonato in tutto il mondo: dal Giappone agli States, in Europa, in Canada. Forse ci manca l’Australia, ma andremo anche là".

Oggi, ancora più che mai, è vero che per sognare vi tocca come sempre ’suonare suonare’?

"La cosa bella è che facciamo sognare gli altri e con loro sogniamo anche noi".

Stasera a Recanati si farà un viaggio live cinquantennale attraverso il tempo, con nuove sonorità che faranno sentire lo spettatore nel presente, ma allo stesso tempo proiettato verso il futuro, arricchito da video proiezioni e scenografie virtuali. Assieme agli iconici Franz Di Cioccio (batteria e voce) e Patrick Djivas (basso), saliranno sul palco di Lunaria Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra, cori), Eugenio Mori (seconda batteria).

Lorenzo Monachesi