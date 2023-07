La Notte Rosa accende la stagione Centinaia di artisti da non perdere

di Francesco Pierucci

Spumeggiante, stimolante, fluida. Ma sopratutto rosa, da 18 anni. La Romagna è alla vigilia di uno dei suoi principali eventi e che attrae tutte le generazioni. ’La Notte Rosa’ è trasversale e per questo sono centinaia gli artisti in arrivo nei lidi delle provincie di Ferrara e Ravenna, Cesena e Forlì e ovviamente nel riminese. Dvertimento e cultura, ma anche benessere di corpo e mente. Insomma ce n’è per tutti.

Domani a Ravenna il concerto ’Le vie dell’amicizia – Riccardo Muti’ al Pala Mauro de André dalle 21, all’interno del Ravenna Festival. Sabato alle 21.30 a Marina di Ravenna (piazza Dora Markus) sarà la volta dei The Kolors in concerto. Al Teatro Alighieri invece andrà in scena lo spettacolo “Circles – Classica orchestra afrobeat”, domenica (ore 5.30) con il concerto dei Guerzoncellos nella spiaggia libera di fianco al Bagno “Il Passatore” a Lido di Dante. Poi alle 21 al Teatro Rasi, Ravenna Festival presenta “Folk songs”. A Comacchio ad aprire la serata, domani, ci sarà Clementino (21.30) al Lido delle Nazioni; invece a Santarcangelo l’omonimo festival. In quel di Cesenatico, in piazza Andrea Costa, venerdì arrivano gli idoli delle nuove generazioni, ovvero: Shade, Riki e Alfa. Prima di loro, dalle 22, il dj set di Radio Bruno che continuerà dopo il concerto e i fuochi d’artificio a mezzanotte. Invece alla Rocca di Forlimpopoli domani e sabato (dalle 21) ci sarà la ventesima edizione di Didjn’oz Festival, festival internazionale del didgeridoo ovvero un’immersione nella musica, nell’arte e nella cultura australiana, con la partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo. Ferrara venerdì parte con il festival estivo e la ’Fluo Run’ dalle 18 in piazza Trento e Trieste dove si terranno tutti gli appuntamenti in programma. Sabato alle 19 ’Summer Vibez’ e la domenica Lazza (ore 19). Anche Gatteo Mare celebra i 3 giorni di festa con un ricco programma. ’Le Vibrazioni’ (21.30) apriranno il capodanno estivo con un concerto all’Arena Lido Rubicone. A Cattolica si alza il sipario per la tre giorni con Orietta Berti all’Arena della Regina (ore 21), alla stessa ora e nello stesso luogo ma il sabato ci sarà Mika (ingresso a pagamento). A Riccione innumerevoli gli eventi: si parte con ’Il festival del sole. Sakura pink night’ (ore 22) in piazzale Roma mentre il sabato Carmen Consoli in concerto con Massimo Roccaforte e Adriano Mariuana. A chiudere il capitolo riccionese sarà Paola Turci per le ’Albe in controluce’ in piazzale San Martino (ore 5.15). La città di Rimini partirà con gli spettacoli dei mangiafuoco sul lungomare per offrire il sabato sera un concerto con 70 artisti (da Achille Lauro ad Annalisa fino a Salmo, Nina Zilli, Alex Britti, Alexia e Gabry Ponte) per il ’Tim Summer Hits’ (dalle 20.30) da piazzale Federico Fellini con Nek e Andrea Delogu e il ’Disco Party di Rds’ da Piazzale Kennedy (alle 22). La domenica invece Mihaela Costea e l’Orchestra Rimini Classica (ore 5.30) dalla spiaggia delel terme. A Misano Adriatico domani alle 21 Irene Grandi in concerto da piazzale della Repubblica, sabato il carnevale estivo sul lungomare dalle 21. Anche Bellaria Igea Marina propone il carnvevale così come momenti deicati al benessere e al relax, mentre domenica sera supero psite sarà Elettra Lamborghini in concerto dal piazzale della capitanea di porto di Igea Marina dalle 21.30.