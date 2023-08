La piadina, rivoluzionaria come le canzoni

Benedetta

Cucci

 già tempo di seconda metà di agosto e mi accorgo di non avere ancora parlato della piadina. Seppur simbolo di Romagna, la ’tigratina’ non è mai scontata. Perché sa rinascere ogni estate in mano ai turisti come cibo della tradizione, che testimonia l’autenticità di questa terra, e nel morso dei locals come cibo che da sempre ispira una serenata delle papille gustative. Poi però si dà un’occhiata alle classifiche dei cibi più amati dell’estate in corso e si scopre che al quinto posto, dopo la pizza (una realtà mondiale, già si sa), gli arancini, panini e stuzzichini e le insalate fresche, arriva la piadina, una specialità italiana che all’estero non è riuscita a sfondare come la pizza, ma che rappresenta l’essenza della versatilità e della semplicità, con quei due o tre ingredienti fondamentali (farina, strutto ho olio e acqua minerale), da essere rivoluzionaria come una canzone costruita sulle solite tre note. Un po’ Get Back (dei Beatles), un po’ Wild Things (dei Troggs), un po’ That’s Alright Mamma (di Elvis). Tonica, sottodominante e dominante!