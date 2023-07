La Pizza è il Cibo più Fico, Scopri la Storia e le Ricette Gourmet

Benedetta

Cucci

Mica pizzi e fichi. Mi spiace, questa esclamazione non si può più fare. Perché nell’estate del 2023 è più che mai chiaro che 1) la pizza è il cibo più fico (battutona) dell’anno e 2) i fichi ormai costano come le pepite. Non è ancora il loro tempo, ma ci sono tante ricette che nell’abbinamento dolce-salato creano must su must. E quel modo di dire che voleva pizza (bianca) e fichi come cibo per poveri, ora è un credo gourmet. Anche perché, se da ristoratore, la pizza non la proponi almeno in una serata speciale con un pizzaiolo resident (proprio come i dj, c’è un rooster di celebrità che vanno in tour) sei totally out. Paradossi a parte, questo cibo ambasciatore di italianità nel mondo, che per decenni non ha ammesso ricettari stravaganti sia nell’impasto sia nel topping, adesso si fa rigirare senza problemi. Must sotto l’ombrellone: la lettura ‘Storia della pizza’ di Luca Cesari, per poi sfoggiare cultura la sera all’aperipizza.