La Playlist di Francesco Moroni, 5 brani da ascoltare per evadere dal caldo estivo

Francesco

Moroni

Altra settimana, altro valzer musicale. ‘La mia Playlist’ torna come ogni sabato per regalare cinque consigli tutti da bere e ascoltare in riva al mare o per evadere la calura estiva. Si parte subito con il primo pezzo, quello pescato del passato, con ‘Life’ di Des’ree, classico orecchiabile del 1998. Per le nuove uscite, invece, merita sicuramente ‘Diluvio a luglio’ di Tedua e Marracash - che in queste giornate servirebbe -, contenuto nell’ultimo album di successo del rapper genovese ‘La Divina Commedia’. Il milkshake sonoro continua con un brano straniero e allora scegliamo ‘HUMBLE’ di Kendrick Lamar, che regalerà ai suoi fan un concerto indimenticabile lunedì all’Arena di Verona. La canzone italiana della settimana invece è ‘Sapore di sale’ di Gino Paoli: un must della bella stagione. Dulcis in fundo il pezzo scelto seguendo l’ispirazione: è ‘La terra dei cachi’ di Elio e le storie tese. Playlist: Des’ree, Life; Ted e Marracash, Diluvio a luglio; Kendrick Lamar, Huimble; Gino Paoli, Sapore di Sale; Elio e le storie tese, La terra dei cachi.