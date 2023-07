"La storia è la nostra unica bussola" Alessandro Preziosi è Giulio Cesare

di Angelica Malvatani

Alessandro Preziosi con ’Le idi di marzo’ giunge stasera al Teatro Romano di Falerone, nel cartellone del Tau Teatri Antichi Uniti. Il recital in scena alle ore 21.30 ripercorre – nell’adattamento di Tommaso Mattei – la tragica vicenda raccontata da Shakespeare nel ’Giulio Cesare’ partendo dal punto di vista dei quattro protagonisti: Cesare, Marcantonio, Cassio e Bruto. Preziosi, cosa ci insegna ancora la vicenda di Giulio Cesare e di uomini a lui vicini che lo hanno tradito?

"La scelta del ’Giulio Cesare’ attiene ad una lunga ricerca sulla natura ambigua del potere, sulla brutalità della tirannia e sull’orrore della guerra civile presa dalla parte dei significativi caratteri dei personaggi shakespeariani. L’Europa oggi è dilaniata da un conflitto atroce e fratricida e consultare gli insegnamenti della storia attraverso la grande letteratura diventa contemporaneità poetica. L’omicidio più famoso della storia è una bussola per orientarsi in questa epoca misteriosa e difficile".

È vero che ‘Il male che gli uomini compiono si prolunga oltre la loro vita, mentre il bene viene spesso sepolto assieme alle loro ossa’?

"I tirannicidi sono uomini con le loro idee, con le loro incertezze, con le loro amletiche sfide e narcisistiche velleità: è come un caleidoscopio di specchi in cui l’ambizione è il minimo comune denominatore… che può offuscare la memoria. La sorte è incerta per chi sfida la storia in nome di un ideale! L’espressione retorica si riferisce a Cesare nelle parole di Marcantonio. Cesare è il rischio che comporta questa volontà di potenza, il male sopravvive agli uomini e aggredisce facilmente il fondamento della società civile".

Che magia c’è nel portare una storia senza tempo in un vero teatro romano?

"La coincidenza del luogo e dell’ambientazione del recital per un interprete è un motivo di ispirazione e dà un esaltante senso di ‘contemporaneità della storia’. I teatri sono i più importanti monumenti che ci hanno lasciato le antiche civiltà, riempirli di contenuti è un obbligo civile prima che culturale. È bello farli rivivere insieme al pubblico".

Come vive questo ritorno nel Fermano? Qui è stato tante volte anche a preparare spettacoli e a regalarci sempre grandi interpretazioni.

"Sono molto affezionato ai teatri delle Marche ed in particolare a quelli del fermano, per il rapporto di alchimia speciale che si è istaurato con il pubblico e con tutti gli addetti ai lavori di rara competenza".

Recentemente si è detto ’portatore di una nuova maturità’: che momento è questo per lei?

"Ho curato la regia di un testo contemporaneo ispirato al Re Lear che parla proprio di questo, interpretare re Lear da cinquantenne è una sfida che chiede grande concentrazione. ‘La maturità è tutto!’, dice Edgar nella pièce citato tra l’altro da Pavese; e non ha che fare con le età, bensì con la consapevolezza dei talenti che si ha a disposizione e la voglia di impiegarli al meglio. Il teatro me ne sta dando occasione e contribuisce ad un momento di lucida riflessione e di impegno nel mestiere dell’arte".