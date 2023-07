La Strada", Cormac McCarthy incontra Massimo Recalcati al MAST.Auditorium"

Questa sera alle 21 la Fondazione Mast ospita al MAST.Auditorium lo spettacolo La strada. Indagine a due voci sul romanzo omonimo di Cormac McCarthy, con lo psicanalista Massimo Recalcati e l’attore Mario Perrotta che firma anche la regia. Un padre e un figlio, sulle strade di un mondo devastato da una catastrofe a noi ignota, cercano una via di salvezza, ostinatamente: intorno a loro uomini che mangiano altri uomini, un paesaggio post-apocalittico, spogliato di ogni forma d’esistenza, non un fiore, non un rapporto umano. Ma il padre e il figlio portano con sé la scintilla primordiale. Da questo nucleo nasce l’idea di portare in scena in forma di indagine un gioco intimo a due, tra brani del romanzo cui Perrotta dà voce e corpo e l’originalissima rilettura di Massimo Recalcati.