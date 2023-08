La ’Summer of Love’ in stile Anni 70: festa di fiori e lune Dream è il nuovo brand di Milano Marittima che oggi presenta Summer of Love, una grande festa a tema anni Settanta con performance, installazioni, artisti internazionali e invito a mascherarsi. Viale Gramsci e Viale Matteotti si trasformeranno per l'occasione. Culmine della serata alle 22 nella Rotonda Primo Maggio.