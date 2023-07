‘La Tellina’, una storia che continua "Qui i clienti si sentono in famiglia"

Lo chalet ‘La Tellina’ concessione 24-25 sul lungomare di San Benedetto, è uno degli stabilimenti balneari storici della Riviera delle Palme: iniziarono a gestirlo Francesco Del Zompo e la moglie Anita negli anni ’50, aiutati poi dai figli e ora dai nipoti. Indimenticabile uno dei figli, Franco, storico bagnino e stimato pescatore prematuramente scomparso e plurivincitore nelle ‘Gare dei Pattini’ che si svolgevano negli anni ’80. A gestire ‘La Tellina’ ci sono ora le figlie di Francesco e Anita, Anna e Albertina, e soprattutto il nipote Giuseppe e la nuora Luisa che hanno preso in gestione anche il ‘Ristorantino sul Mare’. ‘La Tellina’ è uno chalet per famiglie, molte ascolane. La peculiarità è il campo da beach volley regolamentare, uno degli ultimi rimasti lungo la Riviera delle Palme e punto di riferimento per tanti sportivi, anche professionisti, che amano allenarsi durate le vacanze.

"Il nostro è uno chalet informale – sottolinea Peppe Del Zompo – i nostri clienti si sentono in famiglia e si sono fidelizzati nel tempo. Ci sono intere generazioni che mantengono il loro ombrellone qui da noi. È uno stabilimento balneare tranquillo, dove si viene per rilassarsi e rivedere i vecchi amici che arrivano da Milano, Torino, Bologna, Firenze, Terni, Perugia e che si danno appuntamento ogni estate qui in Riviera. Tra queste c’è la famiglia Nardinocchi, con Marina Nardinocchi che quest’anno ha sfilato alla Quintana come Dama del Sestiere di Porta Solestà. E per noi è un onore averla alla Tellina".

Valerio Rosa