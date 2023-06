La tintarella tra gusto, eventi e vip L’arenile di velluto diventa 2.0

Non un semplice stabilimento balneare ma un vero e proprio villaggio dove trascorrere l’intera giornata, tra un bagno in mare e un aperitivo in piazzetta. Sotto l’ombrellone si può anche pranzare o gustare un snack di qualità, il tutto ordinando senza doversi alzare dal lettino.

"È possibile farlo attraverso l’app Sunspot, così come per prenotare un campo da gioco – spiega Giacomo Valeri, responsabile di ’Scalo Zero Village’ di Senigallia –. Stessa cosa per prenotare e restare sempre aggiornati sui nostri eventi attraverso Ticket Tailor, ma siamo anche un villaggio plastic free, con un distributore di acqua microfiltrata dove i clienti possono riempire le borracce che abbiamo dati come gadget".

Un vero e proprio villaggio per tutti: campi da gioco professionali, bistrot affacciato sul mare, serate a tema e concerti all’alba, ma c’è anche la possibilità di scegliere un’offerta su misura grazie alle numerose proposte studiate dallo staff di ’Scalo Zero Village’.

Per i più piccoli è attivo ogni week-end, e in agosto tutti i giorni, un servizio di animazione e la grande area giochi sempre aperta. Una vera novità tra gli stabilimenti cittadini, una proposta alternativa che sta riscuotendo anche molto successo tra i vip che frequentano la spiaggia di velluto.

