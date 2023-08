La tradizione al ’Peppina’ Aperitivi e tranquillità

È sempre un’estate serena quella che trascorrono i clienti dello stabilimento balneare ’Peppina’, n. 44 sul lungomare centro di Grottammare. Lo chalet, di proprietà di Giovanni Piattoni, per tutti ’Nanni’, è gestito nel modo tradizionale da Marco Sbernini e Daniele Lorenzetti. Oltre all’accurato servizio di spiaggia, la struttura balneare punta molto sul bar, dove vengono preparati aperitivi a pranzo e cena. Qui i clienti trascorrono le loro giornate in un ambiente tranquillo, familiare ed accogliente, nella massima semplicità e professionalità.

La struttura, tra i primi stabilimenti balneari nella zona centrale di Grottammare, si trova a breve distanza dalla centralissima piazza Kursaal, che ospita le principali manifestazioni estive e di fronte al nuovissimo lungomare con panchine, giochi per bambini e ragazzi, spazi attrezzati per stare all’aperto in sicurezza, poiché completamente su area pedonale. Allo chalet ’Peppina’ fanno naturale riferimento i residenti del centro di Grottammare e dell’immediata periferia, ma è molto apprezzato anche dai turisti che lo scelgono arrivando dal nord della Pensiola e dalla Capitale. Per chi ama l’animazione basta spostarsi di pochi passi: viene infatti svolta nello chalet confinante, ’Mimosa’, che è gestito dalla stessa società.

Marcello Iezzi