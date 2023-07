La Vena del Jazz, esibizione di Jeanne Wang a Imola

La ventesima edizione della rassegna ’La vena del jazz’ al Caffè Della Rocca di Imola in collaborazione con il Combo Jazz Club, prosegue a tutto vapore. Quello stasera è un appuntamento da non mancare, con l’esibizione a Imola per la prima volta della vocalist cinese Jeanne Wang. Giovane, ma già con molte esperienze alle spalle sia in campo didattico che concertistico, sarà affiancata dal pianista Federico Rubin , dal contrabbassista Stefano Galassi e dal batterista Gianfilippo Invincibile, trio di qualificati giovani, bravi musicisti emergenti.