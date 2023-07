"L’acqua mai così bella" La tradizione estiva è qui

L’incognita più insidiosa resta sempre il maltempo. La stagione balneare, ai Lidi ferraresi, fatica a entrare nel vivo "ma siamo ottimisti per natura, quindi confidiamo che le persone arrivino". Giuseppe Carli, titolare dello stabilimento Astor a Porto Garibaldi, di stagioni ne ha viste tante. Conosce la costa a menadito e, col passare degli anni, ha imparato a capire le abitudini dei turisti. Ed è questo che, nonostante le premesse, lo fa essere speranzoso per l’avvio della stagione. "Purtroppo – prosegue – paghiamo pesantemente anche i riverberi delle alluvioni che hanno colpito la Romagna. Tanti clienti ci hanno chiamato per chiederci se il nostro mare era balneabile. Il punto è che non solo è balneabile, ma l’acqua paradossalmente non è mai stata così bella come quest’anno". Il gestore ribadisce che l’ostacolo più difficile da sormontare è quello del maltempo "e delle previsioni meteorologiche, spesso catastrofiche", ironizza. Attualmente "non sono ancora arrivati i villeggianti che occupano gli stabilimenti nel cuore della settimana", così come ancora faticano a vedersi "gli stagionali".

O per lo meno non hanno ancora varcato le soglie degli stabilimenti balneari. Fortunatamente, riconosce Carli, "si registra un ritorno dei turisti, dopo gli anni di chiusura, causati dalla pandemia". La vera difficoltà, però, è gestire un flusso di persone che ha un ritmo a singhiozzo. "Nel fine settimana e in particolare alla domenica – prosegue – il flusso di persone è elevatissimo. Mentre durante la settimana ci troviamo gli stabilimenti quasi deserti". Anche il nodo trasporti, a fronte dell’iper afflusso, non è da sottovalutare.

"I gravissimi disagi che si verificano settimanalmente sulla Superstrada Ferrara-Mare creano un effetto deterrente sulle persone che vorrebbero raggiungere la nostra costa. Questo genera un gap di competitività e crea un danno notevole a tutti gli operatori balneari, oltre che alle attività economiche in generale sulla Costa. Personalmente, ritengo che la soluzione sarebbe quella di rendere la Ferrara-Mare un’autostrada. Forse solo in questo modo riusciremo a fare il salto di qualità di cui avremmo bisogno".

f. d. b.