LazzaCinema", al Cinema Lazzaretto di Ancona proiezione di "Siccità" di Virzì e "Close" di Dhont"

Questa sera nuovo appuntamento con ‘LazzaCinema’, alle 21.30, al Cinema Lazzaretto. Sarà proiettato il film ‘Siccità’ di Paolo Virzì. L’Arena cinema Lazzaretto alla Mole Vanvitelliana di Ancona mette sul grande schermo pellicole della stagione e tante occasioni imperdibili per recuperare i capolavori della storia del cinema in versione restaurata o originale con sottotitoli in italiano. Costo del biglietto, 5 euro (ridotto a 4 per i soci Arci), acquistabili esclusivamente presso la biglietteria dalle 21. Sabato sera invece sarà proiettato ’Close’ di Lukas Dhont. Il regista dopo ’Girl’ torna ad affrontare il tema dell’identità sessuale contestualizzandolo all’interno di un rapporto di profonda amicizia. Il cartellone completo sulle pagine social ‘Lazzabaretto’ o sui siti www.lazzarettoestate.org.