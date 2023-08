Le confessioni di Mr. Rain A Cattolica tra parole e note

Nei suoi testi c’è tutto il suo mondo, nella sua musica c’è l’essenza di un artista che in pochi anni ha saputo conquistare il cuore del pubblico. Semplice, diretto e sincero. Tutto questo è Mr. Rain, un musicista sensibile e preparato che con la sua Supereroi, arrivata terza al festival di Sanremo 2023, salirà sul palco di Cattolica, per un concerto in cui rap, ritmo e pop si uniranno a far da cerniera tra questi suoi mondi che poi diventano i mondi del pubblico che lo segue.

Un sabato da ricordare, quello dell’Arena della Regina di Cattolica – un altro sold-out dopo il fenomeno Checco Zalone – in cui Mr. Rain racconterà se stesso con la musica e le parole, e nel farlo racconterà anche il suo pubblico, che sa riconoscersi in ciò che dice apprezzandone la delicatezza e le storie. Con il suo Supereroi tour, stasera alle 21, Mr. Rain, al secolo Mattia Balardi, porterà nell’ Arena il suo messaggio generazionale, rivolto a chi conosce la sua stessa realtà, in un live dove le parole contano più dello spettacolo, dove l’essenza concettuale è lo spettacolo stesso. Nei suoi concerti l’artista del lago di Garda crea una sorta di ambiente protetto, dove ognuno riesce a cantare con passione e trasporto le sue parole, che sembrano diventare quelle di chi lo segue. L’elemento di forza è infatti la condivisione, la passione, le emozioni, il sentirsi un insieme abbattendo la barriera tra pubblico e artista. Sul palco con Mr. Rain un chitarrista, un bassista, un batterista e un tastierista-pianista. Il tour, partito subito dopo Sanremo e che sta regalando a Mr. Rain un grande successo, oltre al certificato tre volte disco di platino, vedrà Mattia eseguire brani iconici come Fiori di Chernobyl, Meteoriti, Ipernova, Carillon e La fine del mondo, quest’ultima con il featuring di Sangiovanni. E chissà che proprio l’idolo dei giovanissimi non compaia sul palco insieme a Mr. Rain, per cantare insieme la loro hit e fare una sorpresa ai fan.

