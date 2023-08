Le contrade in gara

Le contrade di Mondaino (Borgo, Castello, Contado e Montebello) si sfidano nel palio per aggiudicarsi il titolo. Si comincia oggi, ma il gioco vero e proprio è in programma nella giornata di domenica, ed è diviso in due parti. La prima è la ’Corsa delle oche’ a cui segue il torneo vero e proprio, una sorta di ’quattro cantoni’ in cui ogni volta viene escluso un giocatore.