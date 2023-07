Le Dune Beach, c’è chi dice ’sì’ Tintarella e concerti già dall’alba

Sole, mare, musica, divertimento e tant’altro a Le Dune Beach di Riccione in zona Marano. È l’oasi dove, in pieno relax,i bagnanti giunti da tutta Italia e anche dall’estero stanno trascorrendo le giornate più roventi della canicola estiva. Estesa dalla zona 145 alla 148, in un’area protetta dal Wwf, l’ampia spiaggia è gestita dalla Cooperativa Bagnini Adriatica Riccione, guidata dal presidente Giancarlo Copioli, assieme ai soci Cristian Tenti, Andrea Matteini, Andrea Vandi, Niccolò Capelli e Filippo Tonini, tutti in prima fila, pronti a soddisfare i loro clienti, in un’estate partita a rilento, ma che ora procede a pieno ritmo. Non solo tintarella e bagni rigeneranti. A Le Dune Beach, infatti, dove quest’estate con la performance di Giovanni Cricca è stata aperta la rassegna Albe in controluce, concerti al sorgere del sole, ci si può imbattere anche in matrimoni.

I giorni scorsi è successo ad esempio con gli sposi Silvana Amato e Maurizio Ciotti, che in questo angolo di Romagna hanno vissuto il loro sogno, come altre coppie, sempre in riva al mare. I turisti intanto fanno la spola tra le vasche idromassaggio e il gazebo vip, mentre i più sportivi trascorrono ore anche nella palestra calistenica e i cinque campi da Beach tennis.

Nives Concolino