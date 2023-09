Le fiabe in cerca di fortuna Il festival delle narrazioni

Al via la decima edizione del Festival della fiaba, manifestazione unica in Italia pensata per un pubblico adulto, che parte domani e si conclude il 10 settembre al Filatoio e in varie location nel Quartiere Tempio, vicino al Museo casa Enzo Ferrari e a due passi dal centro storico di Modena. Incontri, conferenze, performance dedicate alle fiabe e alla protagonista di quest’anno: la fortuna. Dalla carta dei tarocchi, il X Arcano, parte la riflessione su questo concetto che nei secoli ha affascinato tanto l’umanità. Un concetto da sempre presente anche nelle fiabe e proprio quest’ultime, come ogni anno, vengono narrate negli spazi della manifestazione: luoghi che negli anni sono diventati il ‘focolare’ intorno a cui sedersi e lasciarsi incantare dai racconti del festival. Tra questi, l’hotel La pace che, fin dal primo anno, ospita la fiaba simbolo dell’edizione. Quest’anno nella stanza 22 dell’albergo sarà narrata ogni sera per tre volte ‘I tre capelli d’oro del Diavolo’, fiaba dei fratelli Grimm che racconta il destino di un bambino nato proprio con la camicia della fortuna. Poi ancora Frau Holle, Pelle d’orso, Cappuccetto Rosso, Fratellino e sorellina, Re Drago e tante altre.

Ma il festival non è solo narrazione di fiabe: vuole essere anche un importante momento di confronto e ascolto con incontri, workshop, performance e conferenze. Come quella che apre la serata di domani ‘Che cosa è la fortuna dal punto di vista delle costellazioni familiari e sistemiche?’, a cura di Silvia Virgulti. O ‘Inspira il futuro espira il passato’, dedicata allo Ashtanga Yoga, antica pratica per incontrare e incarnare il proprio destino e la propria fortuna. "La fortuna – spiega Nicoletta Giberti, direttrice artistica e ideatrice del festival – si riferisce al X Arcano dei tarocchi: la ruota della fortuna. Il concetto del misterioso susseguirsi degli eventi, del destino nelle vite degli uomini è antichissimo e proprio di tutte le culture. Saranno tre giorni nel pieno della vita del Quartiere Tempio con uno sguardo introspettivo. Un’edizione densa di presenze potenti, carismatiche e vibranti". "Il Tempio è un quartiere vivo - commenta Andrea Bortolamasi, assessore alla cultura di Modena - che trova da anni in questo fine settimana un’occasione per aprirsi ulteriormente alla città, di rigenerazione sociale, di contaminazione dei linguaggi culturali". Per partecipare è necessario prenotarsi al 3284673428. Per ulteriori informazioni, www.festivaldellafiaba.com.

Sofia Silingardi