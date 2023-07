Le note di Nino Buonocore Emozioni al sorgere del sole

E’ il cantautore, produttore e arrangiatore napoletano Nino Buonocore il protagonista del quarto appuntamento di Albe in Controluce, concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione. Icona della musica italiana d’autore, l’artista salirà sul palco in duo con il fisarmonicista Danilo Di Paolonicola, domenica alle 5,45, nello stabilimento balneare 75, sul lungomare della Repubblica. Dallo spettacolo, che proporrà pure alcuni inediti del disco in uscita a settembre, emerge un estremo minimalismo espressivo: la sola chitarra e le tantissime sfumature della fisarmonica creeranno un’atmosfera unica e irripetibile.

Un concerto inedito?

"Credo sia uno spettacolo molto bello, anche perché realizzato in forma intima e quale cosa migliore, se non quello di proporlo al sorgere del sole con me alla chitarra e Danilo alla fisarmonica?".

Cosa prevede la scaletta?

"In genere eseguiamo brani abbastanza conosciuti del mio repertorio. Di certo non mancheranno Rosanna, Il mandorlo, ma anche qualcosa di inedito, contenuto nel mio disco in uscita. Lo proporremo a sorpresa, perché decideremo al momento, ci sarà comunque da divertirsi".

Quando uscirà il nuovo disco?

"Il titolo è ancora top secret e l’uscita è prevista per fine settembre. Non è concepito come disco da studio, ma come una sorta di ’live in studio’. Ci tengo moltissimo, perché dopo tanti anni di musica, preferisco realizzarla sempre in modo istintivo e spontaneo. Ormai sono focalizzato sul creare un giusto feeling con i musicisti e realizzare prodotti che siano veri, aderenti alla realtà dei suoni ".

Com’è Riccione, la Riviera, vista con gli occhi del grande Nino?

"Riccione come tutte le località della Riviera Romagnola per antonomasia significa vacanza, nel mio immaginario è sempre stato così. Rimini, Viserba, Cervia: sono zone che ho vissuto anche in adolescenza, perché da giovani era tappa d’obbligo. Allora le discoteche erano una cosa stupenda, potevi ascoltare canzoni che erano poi quelle della nostra vita quotidiana, non erano esclusive dell’ambito discotecaro. Io oggi sfido chiunque ad ascoltare a casa la musica che si fa in questi locali. E poi un tempo ci si esibiva dal vivo, si proponeva di tutto, anche il jazz".

Ha una considerevole carriera, cos’altro desidererebbe fare?

"Il mio sogno è realizzare un musical, ci lavoro da una decina di anni. Sono convinto che prima o poi si farà".

Nives Concolino