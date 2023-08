Le ’Schubertiadi’ di Fantini e Pantani Stasera al ristorante Il Mulino di Misano Adriatico, Serena Fantini e Nicola Pantani si esibiranno in un repertorio di musica da camera per violoncello e pianoforte, con brani di Vasks, Beethoven, Schumann e Poulenc. Un'occasione imperdibile per i giovani talenti.