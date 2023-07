Le sorelline degli unicorni

Hanno 19 anni in due (13 anni una e 6 l’altra), sono sorelle, simpatiche e creative. Aurora e Ludovica sono virali sul web e vantano più di mezzo milione di fan, "il loro grande esercito di unicorni" come raccontano. Saranno domani al parco Oltremare Family di Riccione. Incontreranno il pubblico nell’appuntamento con i delfini (ore 11.30) e dalle 13.30 all’Oltremare Theatre. Le bambine di tutta Italia non vedono l’ora. Con Aurora e Ludovica domani ci sarà anche papà Gennaro Sardo, ex calciatore del Chievo.

Oggi siete più famose voi di papà?

"Non ci pensiamo, perché viviamo ogni cosa in modo molto semplice, con i valori che ci hanno trasmesso i nostri genitori". Chi realizza e monta i video? "Viene realizzato tutto in famiglia, e le idee come in modo naturale, non esiste nessun tipo di copione è tutto spontaneo e non costruito, è come un dono speciale".

Amate di più fare contenuti vlog o cantare?

"Ci piace fare entrambe le cose".

Siete anche autrici di due libri che hanno già venduto più di 30mila copie. Che messaggio volete dare ai vostri lettori?

"Il primo è il nostro motto: non arrendersi mai. Di fronte alle difficoltà non bisogna arrendersi mai".

E la scuola quanto è importante?

"Viene prima di tutto, poi naturalmente cerchiamo di trovare tempo per ogni cosa, dallo sport alle amicizie".

Perché i vostri fan li chiamate ’esercito degli unicorni’?

"Perché sono davvero tantissimi, bambini, genitori, nonni. Gli unicorni sono creature magiche dai grandi poteri, trasmettono felicità, dolcezza e forza, in un mondo pieno di colori, e di sogni, proprio come piace a noi". Siete giovanissime, ma avete un bello spirito intraprendente. Cosa volete diventare da grandi?

"A me (Aurora) piacerebbe anche diventare psicologa, mentre a Ludovica piacerebbe fare la maestra o la veterinaria".

