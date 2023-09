Le ultime sfide: curve sabbiose per le biglie

Francesco

Zuppiroli

Non c’è più sulla spiaggia quel caldo dai nomignoli infernali ad asciugare prima che tocchino terra le gocce di sudore dalla fronte. Settembre, per quanto mite, in riva al mare ha già portato quella brezzolina che ai più delicati giocatori di beach tennis o volley fa venire quel che a Bologna chiamano il razzore alla gola. Ma c’è ancora tempo in questa estate di alluvioni, anticicloni e di nuovo sciarpe all’improvviso per scendere in spiaggia in infradito, scavare un fossato di curve e sterzate da fare invidia all’Interlagos e cimentarsi nello ’sport’ da cartolina delle biglie. Piccole sfere con i faccioni di chi ha fatto la storia del ciclismo, che rotolano e sfrecciano e si sorpassano nella pista artificiale scavata nella sabbia, spinte dai colpi di dita dei giocatori più nostalgici di quello sport che dagli anni della crisi petrolifera ha fatto da cornice ai pomeriggi d’estate in Riviera. D’altrone la brezza tira eccome, ma alle biglie ci si può giocare anche indossando la canottierina. L’estate agli sgoccioli e il primo raffreddore autunnale è rimandato a settembre più inoltrato.