Le Winx, la magia splende sempre Iginio Straffi: "Interpretano i sogni"

di Rosalba Corti

Sei Fate moderne, 19 anni di magiche emozioni, oltre 150 Paesi raggiunti,15 miliardi di visualizzazioni su YouTube, 5 miliardi di condivisioni sui social con l’hashtag #winxclub, otto serie tv, quattro film per la tv e tre per il cinema, 2 serie animate Original Netflix, 1 serie live action Original Netflix (la seconda serie in produzione), 170 canzoni originali, oltre 6.000 minuti di animazione, oltre 9 milioni di frame.

Questi gli impressionanti numeri del fenomeno Winx creato da Iginio Straffi che con il suo genio visionario, ha trasportato le magiche eroine in un nuovo evento. Ieri infatti dalle 17.30 le Winx sono state ospiti speciali de Le Befane Shopping Centre di Rimini con il ‘Winx Magic Party’, spettacolo dal vivo, prodotto da Wobinda Produzioni, su licenza esclusiva Rainbow Spa: ad attenderle una folla delle grandi occasioni, composta da un migliaio di giovani e giovanissimi.

Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa, Tecna e il principe Sky, tra coreografie, canzoni ed effetti speciali, hanno dato vita ad un live show di forte impatto e successo e dopo lo spettacolo, ‘magia nella magia’, i più piccoli hanno ovviamente potuto incontrare le fate più amate di sempre. E il ’papà’ Straffi, ospite nel pomeriggio a Cartoon Club, ha annunciato per il 2024, quando si celebreranno i 20 anni delle Winx, una grande festa proprio in centro a Rimini.

Iginio Straffi, il debutto del nuovo spettacolo Winx in un centro commerciale. Come si ricrea la magia?

"Con la passione, con le persone che le amano da quasi 20 anni. È un debutto importante, sono molto felice".

Come si riesce a creare un fenomeno multi-generazionale, così potente?

" Le Winx sono una forza globale evergreen capace di proporre temi sempre attuali e di interpretare i sogni del pubblico, abbracciando valori quali l’inclusività e superando ogni confine culturale. Amicizia, coraggio, impegno, generosità e positività: questo è il mix esplosivo di cui le magiche fate sono ambasciatrici fin da quando Winx Club entrò nelle case italiane per la prima volta, il 28 gennaio 2004".

Le fatine moderne ora sono maggiorenni, come si evolverà il loro futuro?

"Sono artefici del loro destino, un universo femminile indipendente, innovativo, inclusivo. Ci sono tanti progetti in vista, ma al centro restano loro, cresciute nel rispetto dei valori che sono gli stessi in cui io credo, e che con il mio team creativo abbiamo trasportato nelle loro storie".

Da dove arriva un’idea così originale e, soprattutto, vincente?

"Vedevo in giro solo supereroi maschi. Così ho voluto creare qualcosa di diverso pensando alle bambine, figure di fate moderne, capaci di farsi rispettare applicando loro stesse i valori fondanti di una società come il rispetto, la tolleranza".