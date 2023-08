L’emozione della cremosità nei piatti

Benedetta

Cucci

La felicità dell’essere e la cremosità dei piatti. Non è scientificamente provata una correlazione tra le due cose, ma è pura verità. Forse La verità di una lunga e calda estate, che si è rivelata una notte di incredibile caldana nella campagna romagnola. Dove si è capito che l’elenco degli ingredienti che compongono un piatto su un menu che è incredibilmente più breve delle materie prime stesse di ogni singola ricetta, o le divagazioni spesso superflue dei critici, non sono nulla rispetto alla frase buttata con semplicità e gioia di un cuoco: "Per me i piatti più buoni sono quelli asciutti da mangiare col cucchiaio".

A parte il salto cui è obbligata la memoria, tornare a un tempo in cui si mangiavano tante cose col cucchiaio, perché era più semplice, questa frase intriga. E parla proprio della cremosità dei piatti, come quella di Omar Casali. Che da quella serata in una vigna di San Clemente, nello specifico di Enio Ottaviani, mi è rimasta nel cuore. Tanto che Casali, chef del Marè, che per me sarà sempre ‘il signore delle cremine’. Che sa regalare la cremina anche a pomodori freschi tagliati a carpaccio. Perbacchissimo!