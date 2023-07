Leo Pari parte con il tour estivo per presentare il nuovo album 'Amundsen'

Dopo i live sold out a Roma e a Milano che hanno accompagnato l’uscita del disco, Leo Pari parte con un tour estivo in continuo aggiornamento per presentare dal vivo il suo ultimo disco ’Amundsen’, ispirato al grande esploratore norvegese. Prima tappa, questa sera al Dumbo Space di Bologna. L’album inaugura un nuovo capitolo che si aggiunge alla lunga discografia dell’autore, produttore e musicista, che, oltre alle pubblicazioni soliste, conta collaborazioni che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico come il lungo sodalizio con i Thegiornalisti e il lavoro come autore e produttore per artisti come Simone Cristicchi, Renga, Elodie, Gazzelle, Malika Ayane e parecchi altri.