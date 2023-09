L’estate lascia il rosa Barbie: l’autunno è giallo

Francesco

Pierucci

Ieri ho visto le prime foglie a terra. Secche e croccanti. Di un color corteccia sfumato in verde, molto poco bella come nuance. Un ossimoro con il mare in lontananza dove ancora c’era chi sguazzava in acqua e si caramellava al sole. Tra l’altro ho sentito un odore di crema solare in via Rossini a Pesaro che viaggiava lì, con le sue note olfattive, come a dire: ‘non voglio rinchiudermi ancora in quel flacone per mesi e mesi’. Insomma l’estate è ormai agli sgoccioli, almeno secondo il calendario. Cosa ci rimarrà? Sicuramente il rosa di Barbie ed e l’azzurro argenteo del granchio blu. Ma non solo, penso all’iconico cestino (non per tutti) di Jane Birkin.

Cosa ci aspetta invece nell’autunno-inverno? Tanto giallo e abiti sovrapponibili. Un look completo ma composto da più pezzi, da indossare assieme o a strati. Borse gigantesche mentre per l’uomo c’è un ritorno totale della cravatta. Qui la regola è: più sobria è e meglio è. Ovviamente da indossare con il completo: asciutto ma non rigido. Poi ci sarà ancora un tocco anni Settanta. Intanto, grazie per questa estate!