Letture e incontri a Santarcangelo Torna il festival ’We Reading’

Nella magia del borgo di Santarcangelo, arriva un evento nato da una rete di volontari che organizzano spettacoli di lettura con ospiti: il We Reading Festival. Cinque giorni di spettacoli da domani a domenica, con letture in location suggestive come il parco del Museo etnografico, magici concerti al sorgere del sole. Ospiti di questa edizione Pablo Trincia, Andrea Pennacchi con Giuseppe Civati, Andrea Batilla. Ci sarà poi spazio anche per momenti musicali con il live all’alba di Davide Boosta Dileo, i concerti serali di Studio Murena, Her Skin, Bartolini, Ponzio Pilates e per un percorso off di talk su tematiche di attualità.

S’inizia domani alle 21, con un grande concerto live che vede sul palco Studio Murena, capostipiti italiani di un nuovo sound che attinge dal jazz, dall’elettronica e che trova nel rap il linguaggio che li rappresenta. Hanno recentemente aperto i concerti di Red Hot Chili Peppers e Jamiroquai. In apertura i Ponzio Pilates, gruppo di ’elettrosamba esplosiva’ da Bellaria.

Giovedì alle 21, il palco ospiterà lo scrittore Andrea Pennacchi in coppia con l’editore ed ex parlamentare Giuseppe Civati. I due porteranno una lettura antologica con vari testi intramezzata da considerazioni e attualità dal titolo ’Da Shakespeare al Pojana’.

Sempre nel parco del Museo Etnografico, venerdì 18 alle 21 sarà protagonista Pablo Trincia, giornalista e inviato televisivo da tempo produttore e autore di podcast di successo legati alla narrazione di fatti cronaca nera (Veleno, Voci dalla Concordia): appunto sulla narrazione true crime verterà la lettura con il libro di Truman Capote ’A sangue freddo’. A seguire, il concerto della cantautrice Her Skin che presenterà una raccolta di canzoni che raccontano la confusione di vivere i vent’anni oggi, cercando il proprio posto nel mondo.

Sabato 19 salirà sul palco il noto giornalista e divulgatore di moda milanese Andrea Batilla con un reading su ’Orlando’ di Virgina Woolf. Partendo dalle parole della Woolf, Batilla esplorerà il rapporto tra identità e moda. Concluderà la serata il live di Bartolini musicista indie rock-post punk italiano classe ‘95, originario di Roma e membro del collettivo Talenti Digital. Gran finale all’alba (alle 6) di domenica 20: la suggestiva Collina dei Cappuccini di Santarcangelo accoglierà il live del tastierista e membro fondatore dei Subsonica Davide ’Boosta’ Dileo con uno speciale set al pianoforte e tastiera dal titolo ’Post piano session’.

Rosalba Corti