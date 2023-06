Libri, tango ed escursioni La cultura sulla spiaggia

Decolla l’estate allo ’Chalet Dal Veneziano’ di Civitanova Marche, spiaggia affollata e tante prenotazioni per l’intera stagione, confermano lo storico stabilimento tra le mete più gettonate del lido civitanovese. "I miei genitori hanno rilevato l’attività nel 1969 – racconta Marusia Ciavattini, che lo gestisce insieme a suo fratello Mirko -. All’inizio, mio padre aveva molti dubbi perché non conosceva il mestiere ed è stata mia madre a voler cogliere questa opportunità, che poteva rappresentare un grande cambiamento per la nostra famiglia e così è stato. Dal 1993 mi occupo della gestione del bar e della spiaggia e mio fratello, insieme a mia madre Franca Torresi, del ristorante". Lo stabilimento dispone di un campo da padel e di ampi spazi in cui organizza diverse iniziative come presentazioni di libri e spettacoli di danza. "Abbiamo sempre dato priorità alle attività sociali e culturali da poter condividere insieme – sottolinea Marusia –, fino a fine giugno ospitiamo un corso di tango e abbiamo organizzato due escursioni con una guida turistica, per far conoscere le bellezze del territorio che replicheremo a luglio e agosto". Tra i tanti turisti che affollano lo stabilimento non mancano i clienti storici. "Vengo qui da diversi anni – spiega Francesca Cerolini – la spiaggia è molto bella, i servizi ottimi e mi sono sempre trovata bene". "Da circa 50 anni passo qui le vacanze - commenta Bruna – i miei figli ci sono cresciuti e ho tanti amici con cui ci ritroviamo qui ogni anno".

Barbara Palombi