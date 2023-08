L’oasi degli sportivi Restare attivi al Mexico

Beach volley, calcio, bocce e ora anche il campo da padel. È una vera e propria oasi dello sport il bagno Mexico di Lido delle Nazioni, che insieme a queste strutture propone anche un grande parco giochi, yoga nelle ore mattutine, oltre al ristorante con cucina di pesce. "Da quest’anno abbiamo il campo da padel, in una location vista mare, molto particolare e piacevole – racconta Morena Andreasi, titolare dello stabilimento insieme al marito Andreas Habermas –. Eravamo preoccupati per le adesioni, essendo una novità, invece sta andando molto bene, ci sono delle chat specifiche per accordarsi e venire a giocare, dalle 7 alle 23,30". Il Mexico da alcuni anni lavora per la riduzione della plastica, grazie a una macchina per l’acqua microfiltrata: "Omaggiamo i clienti di una borraccia con il nostro logo – spiega la titolare – e con una tessera possono prendere acqua fresca naturale e frizzante, così abbiamo eliminato molta plastica". Tra le tante attività vi sono animazioni e laboratori per bambini, musica a orario aperitivo, gruppi di musica dal vivo e cene a tema, "Abbiamo proposto una cena trentina, nostra regione d’origine – prosegue Morena –, che è stata molto apprezzato". Anche al Mexico è una stagione molto particolare, come racconta Andreasi: "Abbiamo avuto weekend con affluenza incredibile e un calo notevole nella settimana. Lavoriamo molto con gli stagionali, continuano a venire a trovarci e ne siamo molto contenti. Poi nel weekend arriva chi fa solo la giornata e l’affluenza è notevole".