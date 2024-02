Lòm a Merz, un’antica tradizione contadina tra falò e musica

Ravenna, 22 febbraio 2024 – Dal 26 febbraio al 3 marzo, sei giorni di eventi tra cene, falò e musica per celebrare l’antica tradizione contadina dei ‘Lòm a Merz’ (i lumi di marzo).

In una terra storicamente votata all’agricoltura come la Romagna, i riti propiziatori erano un modo per scongiurare la malasorte e al contempo ricacciare il freddo e il rigore dell’inverno, celebrando l’arrivo della primavera.

Non a caso, nei falò, si bruciavano i rami secchi e i resti delle potature. Lo si faceva gli ultimi tre giorni di febbraio e i primi tre di marzo, quando ci si radunava nelle aie, si intonavano i canti e si danzava intorno ai fuochi (al gugàren), mangiando, bevendo e soprattutto divertendosi.

A riprendere queste antiche tradizioni, nel 2000, è stata l’associazione ‘Il lavoro dei contadini’ che per quest’anno ha organizzato un programma di 30 eventi su tutto il territorio romagnolo.

Il tema scelto è ‘Abitare la tera, le antiche case custodiscono i ricordi’, naturale prosecuzione di quello della Mezzadria proposto per l’edizione 2023.

Si ragionerà dunque sul ‘dentro’ e ‘fuori’ della casa rurale, sulle logiche di ubicazione degli ambienti e il loro utilizzo: al piano terra la stanza principale col grande focolare per ritrovarsi e consumare gli scarsi pasti; la stanza del telaio dove le donne tessevano; e la stalla per i bovini, fondamentali strumenti di lavoro e indispensabili per il sostentamento della famiglia.

La scala portava al primo piano per accedere alle stanze da letto, mentre nella parte più fredda della casa si conservavano i cibi e si custodiva il vino.

Non mancavano all’esterno annessi, pertinenze e 'bassi comodi', il pagliaio affiancato all’aia, la buca del letame, il pozzo, il forno per cuocere il pane, i modesti manufatti per ricoverare piccoli animali da cortile e gli stalletti' per i maiali.

Dalla memoria di queste testimonianze possono nascere nuove idee di recupero oltre che a scopi abitativi, anche verso soluzioni di ricettività e di turismo rurale.

Se ne parlerà in occasione dell’incontro di lunedì 26 febbraio alle 18, alla Sala Bigari del Comune di Faenza, con il contributo di importanti e autorevoli relatori esperti in materia.

Al termine dell’incontro alla Galleria d’Arte Molinella alle 19, si inaugurerà la mostra fotografica ‘Abitare la terra, le antiche case custodiscono i ricordi’ che raccoglie immagini in bianco e nero delle diverse tipologie rurali nelle province romagnole.

Le accensioni dei fuochi si terranno in numerosi luoghi, fra cui all’Int’l’era da Giuseppe e Carlo Bucci a Faenza, alla Terra Aguta Società Agricola di Bagnacavallo, alla Tenuta Nasano Società Agricola e all’azienda Dalmonte Cesare, Francesco e Pompeo di Riolo Terme, all’azienda Bartolini Alvaro “Spaderna” di Brisighella e alla Tenuta Masselina di Castel Bolognese, all’agriturismo ‘Il contadino telamone’ di Reda di Faenza, alla RossTeria Busdesgnaus di Russi, alla piadineria da Lori di Casola Valsenio, all’azienda ‘Il Roccolo’ di La Serra di Castel Bolognese, alla trattoria La Chiusaccia di Cotignola, al Mercato della Terra di Imola Slow Food di Imola, al Museo delle Valli di Argenta, a Cà Ridolfi di Gambellara.

Saranno coinvolti anche i bambini della scuola primaria Tolosano di Faenza per la preparazione del braciere e i volontari dell’associazione culturale ‘La Grama’ di San Pancrazio per la raccolta di testimonianze di anziani del paese.