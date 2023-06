L’Orchestra Senzaspine in piazza Santo Stefano Portatevi i cuscini da casa e mettetevi comodi

L’Orchestra Senzaspine di Bologna festeggia i suoi primi dieci anni con un concerto decisamente informale. Niente sedie, niente palco e tanta musica. Ad ingresso gratuito, l’invito è di portarsi i cuscini da casa, per accomodarsi stasera alle 21 in piazza Santo Stefano per un concerto a ingresso gratuito.

Un omaggio alla città dove la formazione musicale è nata e ha sviluppato la sua esperienza, nel quartiere San Donato, nel capannone del Mercato Sonato (che ora verrà demolito e poi ricostruito), arrivando ad accogliere nel suo organico oggi oltre 400 musicisti, in buona parte under 35, molti dei quali hanno avviato poi importanti carriere professionali.

Dalle stagioni liriche a quelle sinfoniche, dai programmi per bambini alle sperimentazioni, l’Orchestra Senzaspine è pronta a entrare in un nuovo decennio. E si comincia appunto stasera in una delle piazze più belle di Bologna, di fronte alle Sette Chiese con un concerto che vuole essere soprattutto di ringraziamento, e proposto alla maniera dell’Orchestra Senzaspine, abituata ad approcciarsi alla musica classica con grande leggerezza. "Niente palco – confermano –, niente platea e sedie, nessuna illuminazione. Solo noi dell’Orchestra e il pubblico. Portatevi i cuscini da casa!". In programma l’ouverture del ’Barbiere di Siviglia’ di Rossini; Concerto n.1 di Liszt per Piano e Orchestra, Matteo Rubini solista; Carmen Suite di Bizet; Schubert Sinfonia incompiuta, primo movimento dove suoneranno insieme l’Orchestra Senzaspine e l’Orchestra Senzaspine Junior. In chiusura, breve esibizione del Coro degli Stonati. E buona musica a tutti.