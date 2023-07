Martelli e la giullarata di Dario Fo "Satira e malinconia con Zanni"

Stasera in piazza Tamanti a Petritoli (Fermo) riecheggerà una delle più formidabili giullarate di Dario Fo. A prestare la voce al grande maestro scomparso nel 2016 il suo erede teatrale de facto, l’attore marchigiano Matthias Martelli, che porterà La Fame dello Zanni, a ingresso libero nell’ambito dell’evento Borghi Maestri.

Martelli, cosa racconta questo testo?

"Si tratta di una parte di Mistero Buffo che racconta di Zanni, uno dei caratteri della commedia dell’arte, il contadino disperato e affamato che si mangerebbe qualsiasi cosa. È una triste metafora degli sfruttati, che termina con Zanni che fa un banchetto luculliano salvo scoprire che è solo un sogno. Però il divertimento è assicurato".

Da cosa?

"Dallo stile inconfondibile di Dario Fo, che ho fatto mio: gestualità, mimica, linguaggio fanno immaginare al pubblico tutto ciò che nel palco non c’è, ma è nella mente di Zanni".

Dunque una scenografia… virtuale.

"In un certo senso, sì. Compariranno cucina, padelle, cibi di ogni sorta, anche grazie all’aiuto del grammelot".

La lingua riscoperta da Fo.

"Sì, ne fece un uso straordinario perché con essa ‘riempie’ il palco senza scenografia e attori e fa capire al pubblico interi dialoghi senza dire più di due o tre parole di senso compiuto. È un gioco di borbottii, versi e lingue maccheroniche con la mimica".

Si ride o si riflette?

"Entrambi: c’è un risvolto satirico e malinconico. Le giullarate divertono e sovvertono, fin dal medioevo".

Ha un’origine lontana ‘La fame dello Zanni’?

"È una delle più antiche: dalla commedia dell’arte è passata attraverso il Rinascimento e poi fino alla penna di Fo".

Prossimi appuntamenti?

"Al golf club Alpe della Luna di Borgo Pace (Pesaro Urbino), dopodomani, sempre con lo Zanni. Poi prosegue la tournée estiva con tante altre date e spettacoli anche miei".

Per esempio?

"Mistero Buffo nella sua interezza, ma anche Il poeta e il giullare, il mio ultimo testo".

Di cosa si tratta?

"Sarò sul palco col poeta Guido Catalano e il musicista Matteo Castellan. Io farò vari personaggi, tratteremo argomenti che vanno dall’amore alla tecnologia, ci sarà da ridere. Abbiamo provato a chiedere a Chat Gpt di scrivere un copione, per gioco. È venuta fuori una cosa così assurda che non potevamo non metterla nel testo. Non come parte del copione, ma proprio il racconto dell’esperienza esilarante che ne è venuta fuori".

Giovanni Volponi