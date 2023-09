Martha Argerich fa volare la musica domani sera per la Sagra Malatestiana

Dopo Bologna, nuova tappa per la stella della musica classica Martha Argerich che domani sera è in concerto al teatro Galli di Rimini nell’ambito della Sagra Malatestiana. La grande pianista si esibisce infatti con la Peace Orchestra Project, formata da giovani tra i 18 e i 25 anni provenienti da varie orchestre del mondo. Martha Argerich darà le ali al celebre primo Concerto per pianoforte di Beethoven. In programma anche il secondo Concerto per pianoforte di Šostakóvič con Federico Gad Crema; la sinfonia Un mondo nuovo di Campogrande e l’ouverture da Candide di Bernstein.