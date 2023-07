Max Angioni, è show Comicità e sferzante ironia

di Rosalba Corti

Dopo la co-conduzione alle Iene, in coppia con Belen, Max Angioni torna sulla scena proponendo uno show che racconta i nostri tempi in chiave ironica e inaugura la stagione dei comici all’Arena della Regina di Cattolica, stasera alle 21.15, con lo show ‘Miracolato’. Reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, Angioni porta in scena uno spettacolo che lo consacra come uno dei volti nuovi più importanti del panorama comico italiano.

Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati in una scena minimalista in cui Angioni racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo. Tra interazioni con il pubblico e incursioni del suo folle personaggio, Kevin Scannamanna.

Il comico che sta bruciando tutte le tappe ha frequentato l’Accademia del Comico a Milano. Ha iniziato la sua esperienza in tv nel 2018, quando è salito per la prima volta sul palco di Zelig, ed è continuata sempre in Zelig, con personaggi ispirati alle serie tv Il trono di spade e Star Wars. Con il secondo posto a Italia’s Got Talent del 2021 ha attirato l’attenzione di giudici e pubblico, con un monologo basato su una lettura del Vangelo e dei miracoli di Gesù, sketch nato dalla noia della quarantena. Nel 2020 ha vinto il Festival del Cabaret di Martina Franca.

Il punto di forza di Max Angioni è saper rielaborare un classico in una chiave frizzante che arriva ai giovani, trattando temi moderni e contemporanei in modo schietto. Il suo modo di fare Stand Up Comedy lo fa uno dei più cliccati sul web, i suoi spettacoli raggiungono un enorme pubblico a colpi di stream.

Quest’anno all’Arena della Regina di Cattolica, sono tanti i grandi artisti della risata: Checco Zalone (29 luglio); in agosto, Francesco Cicchella (4); I Soliti Idioti (17), Enrico Brignano (27). Biglietti: Ticketone.