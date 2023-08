Medea e Giasone, mito che spaventa

Elena Bucci e Marco Sgrosso con Le belle bandiere, compagnia storica della ricerca teatrale da loro fondata, portano in scena stasera alle 21, nella ex Chiesa di San Francesco a Fano ’La canzone di Giasone e Medea’. Lo spettacolo vede in scena anche Nicoletta Fabbri, Francesca Pica, Valerio Pietrovita. "Indaghiamo – spiegano i protagonisti – le molte versioni di una stessa storia e le ragioni diverse dei personaggi. La vicenda della madre assassina e dell’eroe greco indegno di gloria continua a spaventarci dopo millenni, e le parole di Euripide toccano temi di oggi".