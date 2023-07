Moderat, dalla Berlino underground al Sequoie Music Park di Bologna

La loro genesi non è altro che il prodotto di quel crogiolo di talento, sperimentazione e substrato culturale della Berlino underground. Un mondo fatto di incontri a volte fugaci e casuali, a volte riusciti e destinati a durare, come quello tra Sascha Ring, meglio conosciuto con lo pseudonimo di ‘Apparat’, e i ‘Modeselektor’, cioè il duo composto Gernot Bronsert e Sebastian Szary, che proprio nella capitale tedesca si sono conosciuti e lì hanno dato vita al supergruppo Moderat. Il nome è una crasi degli altri due progetti, mentre il loro lavoro per i meno avvezzi è qualcosa diventato come un culto per gli appassionati di musica techno e ambient: il loro primo, omonimo Lp publicato nel 2009 ne è un esempio. I bassi potenti dei Modeselektor, le melodie elaborate di Apparat, un connubio che diventa subito di successo: ‘A New Error’ viene definito uno dei pezzi migliori dell’anno e apre la strada alla pubblicazione di ‘II’ e ‘III’, prima di una lunga pausa arrivata nel 2017. Poi il ritorno sulla scena a maggio dello scorso anno, come ‘More D4ta’. Una storia internazionale che arriva sotto le Torri questa sera, alle 21.30, al Sequoie Music Park, con il palco alle Caserme Rosse pronto a trasformarsi in una tipica dancefloor berlinese, tra luci, suoni, sensazioni soprattutto. Ad aprire lo show ci sarà Il Quadro di Troisi, progetto nato dalla collaborazione tra Donato Dozzy - pioniere della techno italiana - e la cantautrice Eva Geist, oltre che da una grande passione per l’indimenticabile attore e regista napoletano. Sequoie Music Park fa parte di Bologna Estate 2023. Biglietti su www.ticketone.it e www.boxerticket.it.

Francesco Moroni