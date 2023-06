Moni Ovadia e il dramma di Šostakovič

È Moni Ovadia il protagonista di stasera alle 21 al Teatro Rasi per la nuova edizione di Ravenna Festival. L’attore e musicista porta in scena in prima assoluta il monologo di Valerio Cappelli ’Gli occhiali di Šostakovič’, accompagnato al violoncello da Giovanna Famulari. Il grande compositore russo visse sulla sua pelle il lacerante conlitto tra arte e potere: Stalin infatti lo attaccò duramente sulla ’Pravda’ per la sua ’Lady Macbeth nel distretto di Mcensk’, costringendo l’artista a piegarsi a quella che dovette definire una "giusta critica". Il compositore visse poi molti anni schiacciato dallo spettro della deportazione, in un’inquietudine messa in luce dal ricco testo di Cappelli.