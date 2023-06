Mr. Rain in concerto al Sequoie "Sto vivendo un sogno, una magia"

di Andrea Spinelli

Estate di concerti e non di dischi per Mr. Rain. Con una pressione creativa inversa a quella barometrica, Mattia Balardi, come si chiama all’anagrafe, dice di essere ancora il ragazzo che scrive le sue canzoni migliori quando piove. "Sto provando a cambiare, ma non è facile" ammette, nell’attesa di portare stasera il suo Supereroi Summer Tour a Bologna, sul palco del Sequoie Music Park, per poi riprendere quella strada che passa pure dall’Arena della Regina di Cattolica e dallo Sferisterio di Macerata rispettivamente il 5 e 25 agosto. "Il giro primaverile di concerti nei locali mi ha fatto capire che, dopo Sanremo, il mio pubblico è cambiato; con la comparsa dei ragazzini e delle famiglie è diventato più intergenerazionale e questo contribuisce a creare magia" prosegue Mr. Rain, tornato in radio un mese e mezzo fa con ’La fine del mondo’ a tu per tu con Sangiovanni. "Sto vivendo un sogno". E non sembra volerne sapere di svegliarsi.

"Resterò in tournée tutta l’estate e a novembre il Forum di Assago. Non pensavo fosse possibile per me raggiungere così tanti traguardi già quest’anno. Ma la voglia di palcoscenico è tanta: non avevo ancora finito il tour nei locali e già non vedo l’ora di buttarmi a capofitto in questo. Avere la band mi regala, infatti, la soddisfazione di fare concerti tutti suonati, lasciando alle basi preregistrate solo qualche effetto non replicabile".

Certe volte Sanremo lega a doppio filo l’artista al pezzo portato in gara mettendo in ombra il resto del suo repertorio. Succede pure a lei o no?

"All’Ariston ho portato una canzone delle mie, niente di più e niente di meno. Questo ha fatto sì che il nuovo pubblico sia andato ad ascoltarsi il repertorio passato e l’abbia trovato in linea con ‘Supereroi’ facendolo suo alla stessa maniera".

Controindicazione della popolarità?

"La fatica a reggere i ritmi imposti da questa nuova situazione. Prima mi tenevo in forma facendo boxe, ma sono due mesi che non vado in palestra perché non ne ho tempo. Per fortuna spesso riesco a portarmi dietro Juliana, la mia fidanzata, e condividere assieme quindi le gioie di questo bellissimo momento".

Quelli che la fermano per strada, cosa le chiedono?

"Mi raccontano come ‘Supereroi’ s’è fatta strada nelle loro vite. In buona parte ragazzi e ragazze che, nel momento di difficoltà, hanno trovato la forza di chiedere aiuto. Proprio come accaduto a me".

Chi è stato in famiglia a trasmetterle la passione per la musica?

"Mia madre Francy. Quando scrissi ‘I grandi non piangono mai’ non ebbi il coraggio di fargliela ascoltare, ma gliela lasciai sull’impianto dell’auto con una lettera in cui spiegavo che era dedicata a lei".

Un sogno mostruosamente proibito?

"Avere sul palco il mio idolo assoluto, Eminem… Se uno sogna, deve farlo in grande".