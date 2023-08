Mr. Rain, Supereroi allo Sferisterio "Chiedere aiuto cambia la vita"

"Sarà un viaggio attraverso la mia musica, dagli inizi fino a Supereroi e a La Fine del Mondo (l’ultimo singolo con Sangiovanni): ci sono tutti i dischi che ho scritto". Mr. Rain, all’anagrafe Mattia Baiardi, presenta il concerto che terrà alle 21 di domani allo Sferisterio di Macerata. "Spero – aggiunge – che il pubblico si diverta come me quando salgo sul palco".

Mr. Rain, bisogna essere supereroi per non lasciarsi travolgere dal successo?

"Non penso, a volte non è facile perché la tua vita cambia sotto tanti aspetti, e tu devi adattarti velocemente a tutto ciò che ti succede intorno, ma è bellissimo. È come un sogno che si avvera ogni giorno e le piccole rinunce da fare valgono tutto ciò che ti arriva dalle persone che ti seguono".

È difficile chiedere aiuto perché c’è chi lo vede come una sconfitta, ma come ha scritto serve fare un primo passo. Lei ha mai fatto quel passo?

"Qualche anno fa quando mi sono trovato a vivere un momento difficile della vita, a un certo punto ho capito che l’unico modo per cercare di venirne fuori era di chiedere aiuto a chi mi stava intorno. È stato difficile e faticoso, ma sono molto felice di averlo fatto ed è per questo che l’ho raccontato in Supereroi".

’Ipernova’ è un inno alla sua ragazza di cui si avverte la presenza anche in ’Superero’i: quanto si sente cambiato dalla sua presenza e ciò si riflette nei testi?

"Non mi sento cambiato, ma come tutte le persone importanti della mia vita sono fonte di ispirazione per me, nel bene e nel male".

In ’Fiori di Chernobyl’ parla della fragilità: quanto è stato d’aiuto descriverla?

"Scrivere canzoni è sempre stato per me fondamentale, è un modo per tirare fuori i sentimenti, ed essendo un introverso, farlo è diventato importante. Attraverso le canzoni riesco a raccontarmi e a essere me stesso".

Qual è la canzone che tocca le corde del cuore perché capace di far riaffiorare emozioni?

"A Forma di Origami, faccio fatica ogni volta a cantarla dal vivo, mi tocca corde particolari. Dentro ci ho messo 30 anni di cose non dette a mio padre".

Cosa le ha lasciato il Festival di Sanremo?

"Era da sempre il mio sogno, cantare su quel palco mi faceva paura, ma era un’esperienza che volevo fare. Ci ho provato più volte e alla fine sono riuscito ad andare con una canzone a cui tenevo moltissimo. È stata l’esperienza più bella della vita e ancora di più il fatto che Supereroi è arrivata davvero a tutti".

Lorenzo Monachesi