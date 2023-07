Mun Music Notes in Pesaro, la Zarzuela Spagnola nel Siglo de Oro

Prosegue stasera ’Mun Music Notes in Pesaro’, rassegna di musica classica curata da Eugenio Della Chiara.

Alla Chiesa dell’Annunziata, María Zapata, soprano, e Rubén Sánchez-Vieco al pianoforte offrono uno spettacolo che ha per protagoniste alcune canciones provenienti da varie raccolte e pagine tratte dal grande repertorio della zarzuela, l’opera ’nazionale’ spagnola nata nella Madrid del Siglo de Oro che, nel corso dei secoli, non ha mai perso la sua freschezza. Il contributo dato dagli autori spagnoli alla musica vocale, soprattutto dalla fine dell’Ottocento in poi, è davvero sorprendente per qualità, varietà stilistica e quantità di generi esplorati.