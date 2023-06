Musica e gin al Mimosa Sul lettino della tradizione

Non solo mare in uno degli storici chalet di Grottammare. È iniziata anche la stagione degli eventi nello stabilimento balneare ’Chalet la Mimosa’, gestito da Marco Sbernini e Daniele Lorenzetti. Alla zona 45, con la sua bella storia alle spalle, oltre alle classiche colazioni, agli aperitivi e alla selezione di gin aromatizzati, del territorio e non solo, sono previsti tre pomeriggi danzanti con dj. Uno per mese, dal titolo ’Fammi ballà, un intrattenimento per far divertire tutti i clienti della struttura balneare, grandi e piccini. Il pezzo forte del cartellone degli eventi, ad ogni modo, sono i ’Concerti tribute band’ di personaggi che sono o sono stati le eccellenze della musica italiana e internazionale. Si va da Ligabue a Zucchero, da Vasco Rossi a Cesare Cremonini per finire con la band tribute del Beathles. Nonostante la stagione sia partita in ritardo, a causa delle avverse condizioni meteo, il programma delle iniziative per allietare i clienti dello stabilimento balneare ’Chalet la Mimosa’ è bello denso. Una spiaggia storica, nel cuore della ridente Grottammare, e che da due anni viene gestita dallo staff guidato da Marco, continuando a riscontrare l’apprezzamento degli storici clienti che vengono da tutta Italia.

Oggi pomeriggio, dalle 17.30, ci si potrà divertire con la festa organizzata dallo staff. Infatti si ballerà con la musica selezionata da un dj locale, guastando cocktail e birre con alcune tipicità gastronomiche proposte.