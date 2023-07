Musica e sorrisi al Grillo "Con noi tante sorprese"

E’ partita un po’ in sordina la stagione estiva della costa fermana, ma appena scoppia il caldo la spiaggia si anima. Al Grillo, a Lido di Fermo, si brinda all’arrivo di una settimana che promette bene, Nazario Luzi è il vulcanico titolare che organizza una stagione al massimo, con i sapori della cucina di pesce più genuina e tanta musica, allegria e sorrisi: "Avremo sorprese, come sempre, faremo musica, divertimento sotto le stelle, nel nostro locale che tutti riconoscono come luogo di divertimento ma anche di ottima cucina. Siamo pronti". Con Nazario ci sono Laura, Kamila, Federica, Filippo e Alessandro, staff di assoluta qualità: "Siamo molto affiatati, ci divertiamo noi per primi, la festa d’estate è sempre al Grillo". Sono arrivati i primi turisti, le famiglie scelgono volentieri la costa di Fermo, bassa e sabbiosa e adatta ai bagni dei ragazzi più giovani, così hanno fatto Cristiana e Alessandro con il loro Leonardo, per una vacanza all’insegna del relax. Sono invece del territorio Adriana e Pamela che per il loro bagno scelgono Lido di Fermo, una zona tranquilla ma piena di possibilità, con gli chalet che si sono impegnati al massimo per un’estate all’insegna del divertimento. L’importante è che il tempo regga, il resto lo mettono gli operatori del turismo e chi ha voglia di vivere qualche settimana con l’allegria contagiosa di Nazario Luzi.

a. m.